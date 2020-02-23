В Минздраве опровергли коллапс в украинских больницах с финансированием

Директор директората медицинских услуг в Министерстве здравоохранения Оксана Сухорукова заявила, что угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений из-за неготовности к контрактации с НСЗУ не существует.

Так она прокомментировала пост в Facebook мэра Днепра Бориса Филатова, где тот утверждает, что в ближайшее время "деньги закончатся у всего здравоохранения в стране", передает "Зеркало недели".

"Сейчас очень активно идет процесс подачи заявок на заключение контрактов с НСЗУ. На сегодня заявки подали более 80% специализированных заведений. Все заведения, которые оказывают медицинскую помощь и отвечают требованиям НСЗУ, могут заключить контракты и получить финансирование с 01.04.2020", – рассказала Сухорукова.

Кроме того, как рассказала чиновница, в государственном бюджете на 2020 год с 1 апреля предусмотрены дополнительные 2 311 500 гривень субвенции на поддержку отдельных учреждений здравоохранения, в которых осуществляются принудительные меры медицинского характера и лечение больных сахарным и несахарным диабетом (с 1 апреля по 30 сентября).

Речь идет о домах ребенка, службах крови, медико-социальных экспертных комиссиях, бюро судмедэкспертизы, базах спецмедпоставок, патологоанатомических бюро, центрах общественного здоровья.

"Для поддержки коммунальных учреждений в государственном бюджете на 2020 год также предусмотрены средства на приобретение ангиографического оборудования (80,8 млн грн), на развитие системы экстренной медицинской помощи (9226 млн грн), на модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения (1,0 млрд грн)", – добавила директор.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Днепра Борис Филатов сделал неутешительный прогноз по поводу финансового положения Министерства здравоохранения Украины в ближайшем будущем. Он отметил, что субвенции на здравоохранение в государственном бюджете заложены только на первый квартал 2020 года

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