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23 февраля • обновлено в 17:11
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В Минздраве опровергли коллапс в украинских больницах с финансированием

2.1т
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Директор директората медицинских услуг в Министерстве здравоохранения Оксана Сухорукова заявила, что угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений из-за неготовности к контрактации с НСЗУ не существует.

Так она прокомментировала пост в Facebook мэра Днепра Бориса Филатова, где тот утверждает, что в ближайшее время "деньги закончатся у всего здравоохранения в стране", передает "Зеркало недели".

"Сейчас очень активно идет процесс подачи заявок на заключение контрактов с НСЗУ. На сегодня заявки подали более 80% специализированных заведений. Все заведения, которые оказывают медицинскую помощь и отвечают требованиям НСЗУ, могут заключить контракты и получить финансирование с 01.04.2020", – рассказала Сухорукова.

В Минздраве опровергли коллапс в украинских больницах с финансированием

Кроме того, как рассказала чиновница, в государственном бюджете на 2020 год с 1 апреля предусмотрены дополнительные 2 311 500 гривень субвенции на поддержку отдельных учреждений здравоохранения, в которых осуществляются принудительные меры медицинского характера и лечение больных сахарным и несахарным диабетом (с 1 апреля по 30 сентября).

Речь идет о домах ребенка, службах крови, медико-социальных экспертных комиссиях, бюро судмедэкспертизы, базах спецмедпоставок, патологоанатомических бюро, центрах общественного здоровья.

"Для поддержки коммунальных учреждений в государственном бюджете на 2020 год также предусмотрены средства на приобретение ангиографического оборудования (80,8 млн грн), на развитие системы экстренной медицинской помощи (9226 млн грн), на модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения (1,0 млрд грн)", – добавила директор.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Днепра Борис Филатов сделал неутешительный прогноз по поводу финансового положения Министерства здравоохранения Украины в ближайшем будущем. Он отметил, что субвенции на здравоохранение в государственном бюджете заложены только на первый квартал 2020 года

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Автор
Глеб Иванов
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Украинские медучреждения ломятся от денег, хотя эту позицию в госбюджете на след. год нужно пересмотреть. Зачем миллиарды долларов на ультрасовременное оборудование, если пациенты встают на ноги от щеневмерлы?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Поздней осенью 1240 г. передовые отряды хана Батыя подошли к Киеву со стороны левого берега. При штурме монголо-татары разрушили практически все каменные храмы. Киевские археологи неоднократно находили свидетельства страшной трагедии 1240 г. Это, прежде всего, огромные братские могилы, в которых лежали героические защитники города. Отчетливо просматривались следы насильственной смерти черепа и кости рассечены ударами рубящего оружия. Киев оставался под игом более 300 лет, за это время его население было угнано в рабство, а оставшееся население фактически было превращено в рабов монголо-татар!!! ____
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Не знаю как где, а недавно попала в Киеве в больницу. Помещение после ремонта, оборудование современное, кормят хорошо и посуда новая, красивая. Ничего не платила, только перед уходом врача который делал операцию слегка отблагодарила. Могла бы этого и не делать, никто ничего не требовал.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Жукова Тоня, и лекарства не покупа, и бинты, и шприцы... верим, верим... какломедицина известна на весь Мир...
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