Минкульт получил миллионные премии на Новый год: у Гончарука назвали причину

Глав Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату 2 миллионов гривен зарплаты и премии руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

"Обращаю внимание, что мы должны говорить не о конкретных фамилиях, а о должности, соответствующей определенному набору профессиональных качеств и функциональным обязанностям по уровню должности. Если мы, как общество, хотим привлекать лучших специалистов рынка, то государственная служба должна им предлагать вознаграждение не ниже средней медианы, а если мы действительно хотим лучших, то выше того, что в среднем может предложить рынок", – сообщил Бородянский на Facebook.

По его словам, медиана рынка для генерального директора в Украине составляет 212 тысяч гривен. Самая высокая зарплата генерального директора на рынке труда в Украине достигает 550 тысяч гривен, а самая низкая – 121 тысячу. Медиана исполнительного директора – 191 тысяча, самый высокий уровень – 345 тысяч.

"Я считаю, что государственная служба должна быть почетной работой, куда мы обязаны привлекать лучших специалистов с рынка Украины. А для того, чтобы действительно привлекать лучших, мы должны предлагать им даже лучшие условия, чем те, которые им предлагают на рынке коммерческих компаний. Такой максимально прозрачный подход не только предотвратит коррупционные риски, но и будет создавать здоровую и качественную конкуренцию на рынке труда.

После этого министр культуры раскрыл размеры своей зарплаты и выплат своим подчиненным. В частности:

Бородянский на должности министра по итогам 2019 года получил 151,3 тысячи гривен. Средняя зарплата за месяц составляла 37,8 тысячи гривен (без учета налогов).

Анатолий Максимчук за весь период работы получил 326 тысяч гривен. Средняя зарплата за месяц – 108,6 тысячи гривен.

Ирина Подоляк получила за весь период 317,7 тысячи гривен. Средняя зарплата за месяц составляла 105,9 тысячи гривен.

Владимир Шумилин получил за весь период 288,8 тысячи гривен. Средняя зарплата за месяц составляла 96,2 тысячи гривен.

Алексей Сивирин за весь период получил 294,6 тысячи гривен. Средняя зарплата за месяц составляла 98,2 тысячи гривен.

Бородянский и его заместители в декабре задекларировали заработной платы на сумму 2 миллиона 70 тысяч гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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