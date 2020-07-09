В Минфине сказали, на что потратили 54 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19

На что потратили деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Фото: коллаж Обозревателя

В Украине из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 54 млрд гривен. Из них более 38 млрд пошло на предупреждение и борьбу с болезнью.

Об этом говорится в отчете об использовании средств фонда по состоянию на 7 июля, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На что потрачены средства

38,17 млрд – на мероприятия по предупреждению и борьбе с COVID-19;

11,48 млрд – на социальное страхование и помощь на случай безработицы;

2,7 млрд – доплата к зарплата работникам, занятым в ликвидации COVID-19;

1,66 млрд – на пособие по уходу за детьми.

На что потратили деньги Фонда борьбы с COVID-19 mof.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 2,6 млрд грн на выплаты МВД из Фонда борьбы с коронавируса.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. Из них 3,5 млн грн планируется потратить на создание сайта.