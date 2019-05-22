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МирСпорт

/Новости экономики

В "Л/ДНР" захотели "национализировать" дома и земли украинцев

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Оккупационные власти "Л/ДНР" могут провести "национализацию" зданий и земельных участков, владельцы которых уехали для проживания на подконтрольную Украине территорию.

"Российские оккупационные администрации принимают меры по усилению контроля населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – говорится в информации, опубликованной на сайте главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, представители так называемых силовых структур оккупантов начали проверку украинцев, проживающих в частных домах на наличие у них документов на право собственности.

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"Не исключается, что указанные мероприятия проводятся с целью выявления и последующей так называемой национализации зданий и земельных участков, владельцы которых уехали для проживания на подконтрольную украинской власти территорию", – резюмировали представители главного управления разведки.

Представители "силовых структур" оккупантов начали проверку украинцев, проживающих в частных домах

Представители "силовых структур" оккупантов начали проверку украинцев, проживающих в частных домах

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

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Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
С чего это они зашевелились ? Неужели хотят поиметь что-то с этого имущества перед отбытием в Сибирь ?
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
а хохлопитеки не в курсе, что есть такая пословица: нет ничего более постоянного, чем временное?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А вы нацисты бандеры пожалуйтесь, в Спортлото)))
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Михайлов Андрей, "очень смешно", а вообще то у нас нет Спортлото, такое только для аленей-лохов !
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