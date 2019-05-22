В "Л/ДНР" захотели "национализировать" дома и земли украинцев

Оккупационные власти "Л/ДНР" могут провести "национализацию" зданий и земельных участков, владельцы которых уехали для проживания на подконтрольную Украине территорию.

"Российские оккупационные администрации принимают меры по усилению контроля населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", – говорится в информации, опубликованной на сайте главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, представители так называемых силовых структур оккупантов начали проверку украинцев, проживающих в частных домах на наличие у них документов на право собственности.

"Не исключается, что указанные мероприятия проводятся с целью выявления и последующей так называемой национализации зданий и земельных участков, владельцы которых уехали для проживания на подконтрольную украинской власти территорию", – резюмировали представители главного управления разведки.

Представители "силовых структур" оккупантов начали проверку украинцев, проживающих в частных домах

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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