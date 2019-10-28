Главная Новости
28 октября • обновлено в 14:24
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В "Л/ДНР" взялись за российских офицеров из-за крупного разворовывания "госсредств"

Читать материал на украинском

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Россия создала комиссию для расследования причастности российских кадровых офицеров к хищению "госсредств".

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ работает комиссия Южного военного округа ВС РФ, которая проводит расследование причастности российских кадровых офицеров к хищению в больших объемах средств, выделенных на ремонт и хранение военной техники и вооружения", – сообщает пресс служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, на прошлой неделе были сняты с должности командир одной из воинских частей первого армейского корпуса Вооруженных сил России и его заместители.

Новости
"Вводите крепостное право": сеть высмеяла катастрофический кадровый голод в "ДНР"

"Командование российско-оккупационных войск принимает меры по сокрытию указанного и других фактов для недопущения утечки информации о совершении преступлений российскими военнослужащими", – отметили представители Главного управления разведки.

РФ создала комиссию для расследования причастности российских кадровых офицеров к хищению "госсредств" в "Л/ДНР"

РФ создала комиссию для расследования причастности российских кадровых офицеров к хищению "госсредств" в "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
11
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И эти злыдарные рабы ещё хотят что бы мы эту голытьбу взяли назад ещё и с условиями?)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel