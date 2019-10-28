В "Л/ДНР" взялись за российских офицеров из-за крупного разворовывания "госсредств"

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Россия создала комиссию для расследования причастности российских кадровых офицеров к хищению "госсредств".

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ работает комиссия Южного военного округа ВС РФ, которая проводит расследование причастности российских кадровых офицеров к хищению в больших объемах средств, выделенных на ремонт и хранение военной техники и вооружения", – сообщает пресс служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, на прошлой неделе были сняты с должности командир одной из воинских частей первого армейского корпуса Вооруженных сил России и его заместители.

"Командование российско-оккупационных войск принимает меры по сокрытию указанного и других фактов для недопущения утечки информации о совершении преступлений российскими военнослужащими", – отметили представители Главного управления разведки.

РФ создала комиссию для расследования причастности российских кадровых офицеров к хищению "госсредств" в "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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