В Крыму продали 'Массандру' бизнесмену из окружения Путина

В оккупированном Крыму старейший винзавод "Массандра" продали на аукционе компании "Южный проект" за 5,327 млрд рублей (72,8 млн долларов). Компанию связывают с бизнесменом Юрием Ковальчуком, который является ближайшим человеком в окружении президента РФ Владимира Путина.

Информация опубликована на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов, передает "Крыминформ".

Провело продажу так называемое Министерство имущественных и земельных отношений Крыма, которому принадлежит 100% акций "Массандры".

Завод в 1892 году основал князь Голицин. "Массандра" до оккупации Крыма была одним из крупнейших предприятий Украины и Европы и производила высококачественные марочные вина. Он находится в пгт Массандра на Южном берегу полуострова. Коллекция вин Массандры (около 1 млн бутылок) – одна из крупнейших в мире и занесена в 1998 в Книгу рекордов Гиннеса.

В холдинг "Массандра" входит 9 заводов первичного и вторичного виноделия и 3 самостоятельных завода. Головное предприятие – Ялтинский завод марочных вин.

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Компания "Южный проект" – "дочка" банка "Россия", основным акционером которого является миллиардер Юрий Ковальчук.

Российское издание "Проект" отмечает, что Ковальчук — возможно, самый близкий человек к Путину. В 2008 году он трудоустроил в своем медиахолдинге депутата Госдумы Алину Кабаеву, незадолго до публикации о ее возможной свадьбе с президентом.

Одним из совладельцев банка "Россия" и горнолыжного курорта, куда инвестировал банк, стала старая знакомая Путина, родившая очень похожего на него ребёнка. Ковальчук регулярно отдыхает вместе с Путиным в Сочи, утверждает "Проект". Он контролирует многие важные назначения, сделанные президентом РФ, уверены расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты выставили на аукцион "Массандру" 17 ноября.