В Крыму появились "молочные реки": блогер предложила решение проблем с водой

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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В Крыму появились 'молочные реки': блогер предложила решение проблем с водой

В оккупированном Симферополе из-за перебоев с подачей воды местным жителям предложили набирать ее из местной грязной реки Славянка.

"Если в кране нет воды, то всегда можно в Славянке начерпать! Не воды, но начерпать!" – пишет блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

В сети также высмеяли проблемы с водоснабжением на полуострове.

"Молочные реки, кисельные берега", – прокомментировала снимки реки Славянка пользовательница с ником NUnikum.

Местным жителям предложили набирать воду из местной грязной реки Славянка
Местным жителям предложили набирать воду из местной грязной реки Славянка
Местным жителям предложили набирать воду из местной грязной реки Славянка
Местным жителям предложили набирать воду из местной грязной реки Славянка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.

В середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.

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