В Крыму появились "молочные реки": блогер предложила решение проблем с водой
В оккупированном Симферополе из-за перебоев с подачей воды местным жителям предложили набирать ее из местной грязной реки Славянка.
"Если в кране нет воды, то всегда можно в Славянке начерпать! Не воды, но начерпать!" – пишет блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
В сети также высмеяли проблемы с водоснабжением на полуострове.
"Молочные реки, кисельные берега", – прокомментировала снимки реки Славянка пользовательница с ником NUnikum.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.
В середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.