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/Новости экономики

В Крыму оккупанты заставят местных жителей ходить с идентификаторами

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В аннексированном Крыму местных жителей заставят использовать банковские карты, которые будут применяться как идентификатор личности.

Речь идет о "пластике", который специально под эти цели выпустит одна из крупнейших кредитных организаций оккупированного региона — банк РНКБ, сообщает "Лайф.ру".

"Люди будут оплачивать этими карточками проезд, использовать их как социальный "пластик" и медицинский полис", — заявил председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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По его словам, соответствующие изменения будут внесены в законопроект о регулировании цифровых платформ, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы.

"Пилот РНКБ отработает в Евпатории, Ялте, Армянске, а потом эта схема пойдет по всему Крыму. Всего будет выпущено около одного миллиона карт, которые станут идентификаторами личности. В дальнейшем опыт Крыма будет распространен на всю Россию", — подчеркнул Аксаков.

По оценкам экономистов, на соответствующий проект банки могут выделить миллиарды рублей.

В Крыму оккупанты заставят местных жителей ходить с идентификаторами

"Лайф.ру"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Севастополе во время сноса Сталинградского рынка торговцам не дали возможности вывезти товар, а разрушили все ларьки. Продавцы пообещали оккупантам устроить бунт, если увидят на месте рынка элитную новостройку.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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