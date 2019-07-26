В Крыму близкая к Януковичу фирма поднялась на нелегальных сигаретах

Крымская фабрика "Пеппелл", основанная близким к беглому экс-президенту Виктору Януковичу предпринимателем из Донецка, увеличила долю вдвое и стала одним из самых быстрорастущих производителей на табачном рынке.

В частности, за первый квартал 2019 года доля предприятия выросла до 1,2%, сообщает "Коммерсант".

Фабрика "Пеппелл" была построена в Крыму в 2015 году. Единственным учредителем компании значится Валерий Хоменко, которого называли совладельцем донецкой табачной фабрики "Хамадей". Это предприятие, в свою очередь, считалось близким к Януковичу.

Журналисты отмечают, что "Пеппелл" продает свою продукцию существенно дешевле, чем другие компании. Пачка сигарет производства крымской фабрики в среднем стоит 69 рублей (28 гривен).

При этом руководитель по связям с госорганами "БАТ Россия" Олег Барвин оценивает среднюю стоимость легальных сигарет в низком ценовом сегменте на уровне около 90 рублей (36 гривен) за пачку.

"Продукция, на которую установлена цена ниже этих значений, может быть нелегальной", – резюмировал Барвин.

Крымская фабрика "Пеппелл" увеличила долю рынка вдвое

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине электронные и электрические сигареты могут приравнять к обычным.

В Верховной Раде уже зарегистрировали проект закона №9058, который ставит целью уменьшить употребление е-сигарет "путем запрета их употребления, спонсорства, рекламы и стимулирования продаж".

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