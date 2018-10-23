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/Новости экономики

В крупном украинском городе повысят тарифы на тепло и горячую воду

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В Харькове повысят тарифы на тепло и горячую воду.

"На изменение тарифов повлияло несколько факторов: увеличение уровня минимальной заработной платы, стоимости покупной тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения", – заявили в городском совете, передает "Интерфакс-Украина".

По словам заместителя генерального директора КП "Харьковские тепловые сети" по экономике Марины Магомедовой, новые цены устанавливаются согласно постановлению №528 НКРЭКУ.

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Новые тарифы на централизованное отопление составят для абонентов жилых домов с приборами учета тепловой энергии 1307 грн 39 коп./Гкал (сейчас – 1238 грн 88 коп./Гкал); для абонентов жилых домов без счетчиков тепла – 33 грн 44 коп. за 1 кв. м в месяц (сейчас – 31 грн 69 коп).

Плата за горячую воду вырастет при условии подключения полотенцесушителей до 80 грн 71 коп. за 1 куб. м (сейчас – 73 грн 29 коп); а для тех, у кого полотенцесушителей нет – до 74 грн 85 коп. за 1 куб.м (сейчас – 67 грн 74 коп.).

Новые тарифы вступят в силу после опубликования в газете "Урядовий кур’єр"

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать и население, и предприятия-поставщики коммунальных услуг. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 19 октября.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман пояснил, что данное решение необходимо было принять из-за угрозы дефолта в стране.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Темы
Тарифы ЖКХ и субсидииОтопительный сезон в Украине
Место
УкраинаХарьков
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Главное,здобулы гидность и томос! Они согреют нерабов,в суровые морозные зимы,которые наслылает клятый Путин
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