В крупном украинском городе повысят тарифы на тепло и горячую воду

В Харькове повысят тарифы на тепло и горячую воду.

"На изменение тарифов повлияло несколько факторов: увеличение уровня минимальной заработной платы, стоимости покупной тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения", – заявили в городском совете, передает "Интерфакс-Украина".

По словам заместителя генерального директора КП "Харьковские тепловые сети" по экономике Марины Магомедовой, новые цены устанавливаются согласно постановлению №528 НКРЭКУ.

Новые тарифы на централизованное отопление составят для абонентов жилых домов с приборами учета тепловой энергии 1307 грн 39 коп./Гкал (сейчас – 1238 грн 88 коп./Гкал); для абонентов жилых домов без счетчиков тепла – 33 грн 44 коп. за 1 кв. м в месяц (сейчас – 31 грн 69 коп).

Плата за горячую воду вырастет при условии подключения полотенцесушителей до 80 грн 71 коп. за 1 куб. м (сейчас – 73 грн 29 коп); а для тех, у кого полотенцесушителей нет – до 74 грн 85 коп. за 1 куб.м (сейчас – 67 грн 74 коп.).

Новые тарифы вступят в силу после опубликования в газете "Урядовий кур’єр"

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать и население, и предприятия-поставщики коммунальных услуг. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 19 октября.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман пояснил, что данное решение необходимо было принять из-за угрозы дефолта в стране.