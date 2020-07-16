В Кремле обвинили США в грубом давлении после угроз "Северному потоку-2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.

Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, передает "Газета.Ru".

"Это все еще продолжение таких негативных проявлений. Продолжение грубого давления на европейский бизнес, к которому относятся и наши компании. И, конечно же, это ничто иное, как продолжение недобросовестной конкуренции – попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Он добавил, что это может стать "недвусмысленным предупреждением" компаниям, которые оказывают помощь российским проектам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.

Позже появилась и реакция Германии на слова Помпео.