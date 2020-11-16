В Киеве предприниматели вышли на новый 'налоговый майдан'

В Киеве в понедельник, 16 ноября, предприниматели вышли на "налоговый майдан".

В частности, акции протеста бизнеса проходят под стенами Верховной Рады. Об этом свидетельствуют публикации группы "Підприємці України/SaveФОП" в Facebook.

По состоянию на утро у здания парламента собралось больше 100 митингующих.

Они требуют не вводить карантинные ограничения для малого бизнеса и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.

"Мы на страже налогового майдана!" – заявила одна из участниц акции протеста Ксения Ляпина.

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