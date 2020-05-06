В Киеве 95% предпринимателей не вернулось на работу: как работают рынки. Фото

В Киеве после карантина открылись Печерский и Владимирский рынки, но к работе вернулось не более 5% предпринимателей.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL, находясь на месте события.

Согласно предписанным нормам, администрации рынков обеспечили температурный скрининг, средства дезинфекции и одноразовые перчатки на входе, работает усиленная охрана.

В свою очередь, предприниматели обустроили прозрачные защитные экраны. Они жалуются, что с такой торговлей больше убытков нежели прибыли, поскольку арендная плата не изменилась, а выручки мало. Цены продавцы пока не меняли, но прогнозируют постепенное их снижение, поскольку появились херсонские овощи, фрукты, ягоды. А с открытием большего количества торговых точек конкуренция возрастет и цены в итоге упадут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 мая возобновили работу продовольственные рынки. Речь идет о 872 рынках, которые смогли выполнить санитарные нормативы

С самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.

Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

29 апреля началась акция протеста предпринимателей под Кабмином. Они требуют отменить карантин с 1 мая. Во время акций митингующие устроили стычки с полицией.

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