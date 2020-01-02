В Кабмине хотят разрешить продавать лес за границу: экс-нардеп указал на ужасные последствия

Снятие моратория на экспорт леса-кругляка в страны Европы приведет к увеличению трудовой миграции из Украины и подорвет экономику, считает народный депутат 8-го созыва Олег Куприенко.

В комментарии OBOZREVATEL он прокомментировал желание вице-премьер-министра Дмитрия Кулебы снять запрет на экспорт необработанной древесины, объяснив, что это неправильная экономическая политика.

Экспорт леса "Лига. net"

"Мы знаем, что конечная стоимость создается не на дереве, которое спилили дотла, а на продукции, которую сделали из этого дерева. Если посчитать стоимость одного куба древесины в мебели, даже в ДСП, так она в десятки раз больше, чем стоимость древесины. А само производство не такое сложное, и делается оно не из лучшего сырья", – сказал бывший нардеп.

Политик отметил, что высокосортная древесина идет на производство в страны ЕС, где одновременно увеличивается количество рабочих мест и упрощаются условия для оформления на работу украинцев.

"Глуповатые заявления о снятии моратория на экспорт леса-кругляка, и другое сырье, приведет к тому, что в Украине останутся только те, кто рубит леса, копают руду и выращивают зерно. Поэтому я категорически против снятия моратория, я за то, чтобы здесь делать производство, создавать рабочие места, давать нормальные зарплаты, с которых будут платить налоги. А дальше уже по всем известной схеме, налоги – это бюджет, а бюджет – это улучшение социальных условий, а следовательно улучшение жизни людей, повышение зарплат бюджетникам и так далее ", – объясняет Куприенко.

По словам екснардепа, всем известно, кто "сидит" на этих коррупционных потоках, и преодолеть их не так трудно, главное – политическая воля.

"Если есть государственный настрой на то, чтобы в Украине был порядок, так привести этот порядок очень просто – воров нужно сажать по тюрьмам. И даже если быстро сажать не удается, по крайней мере открыл дело, под стражу, определил 50-100 млн грн залога и пусть дело рассматривают потом, но в это время человек, который сидел на потоках, не сможет больше занимать должности и воровать. и в таком случае другие уже подумают, надо ли им это все ", – заявил Куприенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, вступил в силу с 1 ноября 2015 года.

В середине июня 2018 премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломаны.

За две недели до борьбы подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.

В частности №5495 ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

Документ предусматривает, что перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За аналогичное деяние, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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