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16 мая • обновлено в 16:57
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В Госдуме расстроились из-за новых санкций от Зеленского

7.7т
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В России отреагировали на санкции, которые были введены в Украине против ряда компаний и госучреждений.

В частности, об этом написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий у себя в Twitter.

По его словам, русофобия в стране оказалась "на грани бескультурья". Также он пожалел "братскую Украину".

"Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе", — подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил на три года и дополнил санкции в отношении ряда российских компаний.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.

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Тема
Санкции против России
Персона
Леонид Слуцкий (депутат)
Место
Россия
Теги
Государственная Дума России санкции
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