В Европе цены на газ рухнули до десятилетнего минимума: что произошло

Цены на природный газ в Европе упали до десятилетнего минимума и будут снижаться в дальнейшем.

Предложение продолжает превышать спрос, однако поставщики не намерены сокращать поставки, передает Bloomberg.

В частности, запасы в хранилищах западной Европы, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров.

В связи с этим эксперты предполагают, что цены осенью могут упасть еще минимум на 20%.

Трейдеры отмечают, что производители будут вынуждены добывать меньше газа, если цены упадут ниже определенной отметки.

Однако крупные поставщики, такие как Россия, пытаются увеличить свою долю на рынке.

Эксперты предполагают, что цены осенью могут упасть еще на 20%

Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение стоимости газа в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

В результате НАК и правительство достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров.

Соответствующий тариф указывался без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. Таким образом, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшилась на 7,3%.

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