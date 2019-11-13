В Европе убрали последние преграды для "Северного потока-2": что принял Бундестаг

Парламент Германии принял поправки к газовой директиве Европейского союза, которые обяжут владельцев газопровода "Северный поток-2" привести его к требованиям ЕС.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось.
voi.com.ua
Директива вступила в силу в мае 2019 года, после чего страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. В рамках директивы газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям ЕС, что касается российского "Северного потока 2".
Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.
Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии, отмечает агентство.
Поправки, которые принял Бундестаг, позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2". Таким образом они убирают последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска, отмечает издание "Европейская правда".
За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовав блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.
Предложенные федеральным правительством изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
8 ноября парламент Германии провалил голосование о смягчении Газовой директивы для российского "Северного потока-2".
В тот же день Управление защиты конкуренции Польши (UOKiK) оштрафовало компанию Engie на 40,3 млн евро за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся