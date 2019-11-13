В Европе убрали последние преграды для "Северного потока-2": что принял Бундестаг

Парламент Германии принял поправки к газовой директиве Европейского союза, которые обяжут владельцев газопровода "Северный поток-2" привести его к требованиям ЕС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось.

voi.com.ua

Директива вступила в силу в мае 2019 года, после чего страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. В рамках директивы газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям ЕС, что касается российского "Северного потока 2".

Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии, отмечает агентство.

Поправки, которые принял Бундестаг, позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2". Таким образом они убирают последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска, отмечает издание "Европейская правда".

За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовав блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.

Предложенные федеральным правительством изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.

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