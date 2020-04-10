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10 апреля • обновлено в 23:21
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В "ЕС" разработали три инициативы для помощи населению во время карантина

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Партия "Европейская солидарность" предложит правительству три инициативы, которые помогут Украине пережить эпидемию COVID-19.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил сопредседатель ЕС Артур Герасимов. По его словам, сейчас ЕС продвигает три инициативы, которые должны помочь населению во времена карантина. Первая – страхование медиков, вторая – помощь малому и среднему бизнесу, и третья – поддержка малоимущего населения продуктами питания.

Герасимов также добавил, что первую идею уже поддержал президент Украины Владимир Зеленский, а вторую они покажут парламенту уже завтра, 11 апреля.

"Должна быть четкая стратегия, но у правительства такой стратегии нет, к сожалению. А у "Европейской солидарности" она есть и там есть три инициативы. Первую, по страхованию медиков, сегодня поддержал Зеленский", – сказал Герасимов.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил план выхода из кризиса.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Артур Герасимов Савик Шустер
Место
Украина
Теги
кризис карантин
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Восьмипроцентные майданщики очень стараются
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
короче ни кому
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