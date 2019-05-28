В ЕС появились новые купюры в 100 и 200 евро: как они выглядят

В Евросоюзе 28 мая ввели в обращение новые купюры - 100 и 200 евро.

Как сообщает DW, банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро.

Также новые купюры имеют дополнительные элементы защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме того, на купюрах есть голограмма, которая меняется при поворачивании. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

Новые 200 евро Европейский центральный банк

Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. В Центробанке ЕС ожидают, что новый дизайн купюр позволит решить проблему с фальшивомонетчиками.

Новые 100 евро Европейский центральный банк

Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ровно через год в каждой маршрутке, во всех ларьках и магазинах должны установить терминалы. Национальный банк и Кабмин взяли курс на экономику без бумажных денег (cashless economy). Покамест планы, по сравнению со странами ЕС, кажутся более чем скромными – сократить объем наличных до 9,5% ВВП к 2020-му.

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