В ЕС поддержали новый транш для Украины: принято важное решение 

Депутаты Европарламента приняли решение выделить Украине финансовую помощь в размере 1 млрд евро.

Об этом на своей странице twitter написал журналист Рикард Йозвяк. "Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 голосов за и 124 против", - написал Рикард.

EP voted in favour of the new 1€ billion MFA for #Ukraine. if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and 124 against — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 июня 2018 г.

Также о решении Европарламента выделить Украине финансовую помощь на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Отметим, Украина получит транш двумя частями по 500 млн евро в течение 2,5 лет. Три года назад Брюссель уже принимал аналогичную программу финансовой помощи на 600 млн евро. Однако в третьем транше в ЕС отказали.

В марте 2018 года Еврокомиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи на фоне продолжающейся экономической уязвимости в размере 1 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая послы Евросоюза одобрили соглашение с Европарламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины.

К слову, макрофинансовая помощь ЕС также "привязана" к сотрудничестве с МВФ. Одно из условий ЕС для финансовой поддержки Украины - создание Антикоррупционного суда. Закон "О Высшем антикоррупционном суде", принятый Верховной Радой 7 июня, уже подписал президент.