В ЕС подсчитали объемы теневой экономики и рассказали, как с ней бороться

Совет ЕС призвал Еврокомиссию возобновить обсуждение с государствами Европейского Союза ограничения платежей наличными.

Таким образом Совет надеется улучшить правовую базу финансовых расследований в ЕС для борьбы с организованной преступностью, передает "Интерфакс-Украина".

Эксперты также предложили рассмотреть изменения правовой базы для виртуальных активов.

Согласно последним оценкам, доходы от организованной преступности в ЕС достигли 110 млрд евро в год. В то же время уровень конфискации остается очень низким.

В связи с этим финансовые расследования имеют первостепенное значение для Евросоюза для предотвращения организованной преступности, терроризма и борьбы с ними.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявил, что в странах Европы возможна серьезная вторая волна экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.