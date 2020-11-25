В Черную пятницу большинство товаров стоило меньше до 'скидок'

В Черную пятницу девять из десяти продуктов продавались по той же цене или до "скидок" стоили еще дешевле.

Соответствующее исследование провела группа потребителей Which. Об этом сообщает ВВС.

В организации отслеживали цены на 219 популярных товаров на Amazon, AO.com, Argos, Currys PC World и John Lewis за шесть месяцев до распродажи 2019 года и шесть месяцев после нее. Они обнаружили, что только три товара были дешевле в Черную пятницу.

Например, в John Lewis 70 из 78 товаров на распродаже стоили столько же. В Amazon 57% товаров были доступны по более низкой или такой же цене за шесть месяцев до Черной пятницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продажи за неделю "Черной пятницы" в 2019 году составили рекордные 3,4 миллиарда гривен. Это на 29% больше продаж аналогичного периода 2018 года.