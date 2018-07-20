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"Уже поздно": "Нафтогаз" жестко ответил "Газпрому" на предложение пойти на мировую

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Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что заключить мировое соглашение по уже принятым Стокгольмским арбитражем решениям не представляется возможным.

"Это даже противоречит сути мировых соглашений – нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем", – пишет Витренко в Facebook.

По его словам, россиянам уже поздно просить мировое соглашение по этим спорам.

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"Газпром" должен заплатить нам по решениям арбитража 2,56 млрд долларов. Плюс уже 75 млн долларов процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание", – добавил Витренко.

При этом коммерческий директор "Нафтогаза" подчеркнул, что его компания продолжит принудительное взыскание, арестовывая активы "Газпрома" по всему миру, пока не получит соответствующие средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на Обозревателе.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Объекты
Нафтогаз УкраиныГазпром
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Валевич Борис
Валевич Борис
С рашкой по другому нельзя - иначе эти скоты будут и дальше чувствовать себя в Украине как дома
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Можно и мировое заключить. Если кацапский Газпром заплатит Нафтогазу по решению Стокгльмского арбитража не 2,6 а 3 миллиарда баксов. Плюс к этому удовлетворит еще не рассмотренные судами претензии Нафтогаза к Газпрому на 18 миллиардов. Всего и делов то 21 миллиард зеленых
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Украинцы всегда пойдут на мировую. Без вопросов. Кацапы выплачивают 3 миллиарда баксов Нафтогазу и мировое соглашение заключается сразу же
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