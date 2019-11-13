Уже на счету: стало известно, сколько денег выплатил Коломойский ПриватБанку

По решению Апелляционного суда Лондона экс-владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов выплатили финучреждению порядка 10 млн фунтов стерлингов (около $12,83 млн).

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные пресс-службы Приватбанка. Издание отмечает, что выплаты были проведены для покрытия судебных расходов.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов

"По решению Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, банк подтверждает, что ответчики оплатили более 10 млн фунтов стерлингов расходов на слушания суда первой инстанции, в Высоком суде Лондона в 2018 году и слушания апелляционной инстанции в Лондоне в 2019 году", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка $2 млрд.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

Впоследствии компании Игоря Коломойского выиграли суд по кредитным договорам на $,5 млрд, заключенным с ПриватБанком в 2006-2016 годах.

15 октября 2019 года Апелляционный суд подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск ПриватБанка относительно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал