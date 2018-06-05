Увяз в долгах: как США положили на лопатки олигарха Путина

Российский олигарх Виктор Вексельберг существенно пострадал от санкций США, введенных в начале апреля этого года. Но и это не предел. Швейцарские банки, чтобы не гневить Штаты, заблокировали более миллиарда долларов на личных счетах опального бизнесмена. О проблемах олигарха - в материале OBOZREVATEL.

Миллиардные потери

К концу апреля Вексельберг, по разным оценкам, потерял от $1,5 до 2 миллиардов. Часть активов, в частности долларовые счета, его бизнес-группы заморозили.

Чтобы смягчить удар по бизнесу, Вексельбергу тоже пришлось частично самоустраниться. Он сконцентрировался на защите швейцарских активов "Реновы". В мае олигарх сократил свою долю в OC Oerlikon (с 40 до 19,9%) и Schmolz + Bickenbach (с 42 до 12,6%). А чуть раньше швейцарская машиностроительная компания Sulzer выкупила у "Реновы" пять миллионов собственных акций. За них Вексельберг выручил около $560 миллионов. Правда, эти деньги он не получит до отмены американских санкций.

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Жалуется Медведеву

В мае пресса со ссылкой на источники сообщила, что увязший в долгах Вексельберг пожаловался премьеру РФ Дмитрию Медведеву на последствия санкций. По словам собеседника The Bell, олигарх сетует на заморозку счетов, риски остановки предприятий в Европе, сложности с получением кредитов и необходимость снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета.

Сейчас Вексельберг активно ищет защиты под крышей государства. По информации росСМИ, миллиардер инициировал переговоры о продаже ПАО "Т Плюс" ООО "Газпром энергохолдинг". Чуть позже олигарх уточнил, что речь идет о слиянии.