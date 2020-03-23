Увольнения и отпуска из-за карантина: юрист дал советы украинцам

Принудительные неоплачиваемые отпуска и увольнения в период карантина из-за коронавируса противоречат законам Украины.

Об этом в эфире ObozTV рассказал юрист, эксперт по вопросам трудового права Виталий Дудин. По его словам, работники могут привлечь работодателя не только к административной, но и к уголовной ответственности.

"Когда работодатель отправляет кого-то в отпуск, это абсолютно незаконно. Обстоятельства карантина не дают оснований работодателю нарушать трудовое законодательство. Если работодатель не хочет выплачивать полную зарплату, он может объявить простой на предприятии, и такая ситуация может быть компромиссом", - сказал юрист.

"Если же работников заставляют выполнять работу в этих опасных условиях, без средств индивидуальной защиты, рукавиц, халатов, антисептиков, то такая ситуация может быть расценена как опасная для жизни и здоровья, и в соответствии со статьей 6 закона об охране труда люди могут отказаться от выполнения трудовых обязанностей и сохранить за это время за собой полный заработок", - отметил он.

По словам эксперта, для работодателей является более выгодной ситуация простоя без вины работника, поскольку в таком случае он будет выплачивать 2/3 заработка, а не весь.

"А отправка работников в неоплачиваемый отпуск, принуждение их написать заявление, увольнение людей в одностороннем порядке, склоняя их к увольнению по собственному желанию, может рассматриваться в площади не трудового законодательства, а уголовного. Статья 172 УК Украины предусматривает ответственность за грубое нарушение трудового законодательства", - подчеркнул Дудин.

"Если человек не выражает явного желания пойти в неоплачиваемый отпуск и может доказать, что он в письменном порядке обращался за предоставлением еще неиспользованного оплачиваемого отпуска, или просил работодателя объявить простой на предприятии, в совокупности это может свидетельствовать, что желания никакого не было", - пояснил он.

По словам юриста, если работник хочет привлечь работодателя к ответственности в виде финансовой санкции, ему надо обращаться в Гоструда. А если речь о привлечении к уголовной ответственности - в полицию.

juristoff.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский бизнесмен, ресторатор Игорь Тынный заявил, что, если карантин в Украине будет продлен, украинскому бизнесу придется массово увольнять людей.

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