''Упал в обморок от недоедания'': террорист поделился шокирующими фактами о жизни в ''ДНР''

Террорист "ДНР" Бенес Айо рассказал о тяжелой экономической ситуации в ОРДЛО, которая превратилась в нищую территорию с бесправным населением.

На ситуацию обратил внимание украинский блогер Денис Казанский. В своем ролике на YouTube он показал признание террориста.

"У нас наблюдается очень высокая безработица и задержка зарплат на ряде предприятий. В частности, на "Стироле" и на Донецком металлургическом заводе. Например, на "Стироле", где зарплата не выплачивалась в течении четырех месяцев, один рабочий – молодой парень, круглый сирота, придя однажды домой, просто упал в обморок от недоедания", – признал террорист.

Он также напомнил, что в октябре в Антраците, "ЛНР" была забастовка в связи с тем, что там в течение нескольких месяцев не выплачивали зарплаты и горняки в течение нескольких часов отказывались подниматься наверх и выходить из шахты. Отмечается, что инициаторов этой забастовки – около 17 человек – уволили, а участникам угрожали силовики в камуфляже.

Террорист "ДНР" Бенес Айо скриншот

Казанский, комментируя провальную экономическую ситуацию в ОРДЛО, отметил, что при этом в отличии от подконтрольной Украине территории у них нет права выходить на акции протеста или бастовать.

"То есть в фашистской якобы Украине, где якобы страшно притесняют русскоязычных, эти самые русскоязычные люди могут выйти на забастовку. А в "народных республиках", которые якобы защищают русскоязычное население, у этого самого населения такого права нет", – заключил блогер.

При этом террорист также добавил, что под властью (главаря "ДНР" Дениса. – Ред.) Пушилина, процесс монополизации "Донецкой народной республики" значительно ускорился.

"Фактически ликвидировано предприятие "Торговый дом Донбасса", которое было подконтрольно Ташкенту (бывший "министр налогов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. – Ред.) В итоге все финансовые потоки окончательно переходят в руки российских олигархов", – рассказал боевик.

По его словам, Ташкент установил контроль над производством в "ДНР" контрафактных сигарет и нелегальным их сбытом в Россию.

"Мы видим деньги, которые могли бы тратиться на наши пенсии, зарплаты, развитие образования, здравоохранения, а они просто идут в карманы зажравшихся олигархов. Вообще контроль над шахтами "ДНР" и "ЛНР" еще с 2017 года осуществляет южноосетинская компания "ВнешТоргСервис", которая принадлежит беглому в РФ украинскому олигарху из группы Януковича Сергею Курченко", – признал Айо.

По его словам, ежемесячно около 400-500 тыс. тон угля из "ДНР" перетекает через "ВнешТоргСервис" в Россию. Выручка Курченко по некоторым данным превышает $25 млн в месяц. Террорист добавил, что фирма Курченко ежегодно платит в "бюджет республики" около 150 млн рублей.

По словам Казанского, видео демонстрирует тот факт, что сами же "ополченцы" признали, что никаких "народных республик" нет, а есть просто некая территория с бесправным населением, которую грабят олигархи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на территорию "ДНР" соль завозят из Казахстана и Азербайджана. При том, что она производится в Бахмуте Донецкой области на предприятии "Артемсоль".

В декабре в "ДНР" работникам Макеевского металлургического завода анонсировали повышение окладов в 2019 году на 50-100 рублей (около 20-40 гривен), что стало объектом шуток пользователей социальных сетей.

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