Рублю предрекли падение: известный аналитик озвучил прогноз

Польский аналитик Ярослав Косатый, наиболее точно предсказавший рост рубля во втором квартале 2019 года, теперь предрекает его падение. Уже к концу 2019 года рубль может подешеветь на 9%.

Курс, по мнению эксперта, составит 69 рублей за доллар, тогда как сейчас курс Центробанка РФ — 62,82 рубля за доллар. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Ярослава Косатого, причиной падения курса примерно на 9,1% к концу года будет переход Банка России к смягчению денежно-кредитной политики. Другие эксперты Bloomberg предсказывают курс на уровне 65 рублей за доллар.

Рублю предрекают падение Getty

"Снижение ставок ФРС США не будет достаточным для поддержания ожиданий рынка в этом вопросе. Негативные последствия снижения ставки Центробанком России будут преобладать над позитивными эффектами действий ФРС", — уточнил аналитик. Также он называет и другие угрозы рублю: торговую войну между США и Китаем и нестабильность в Еврозоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, палата представителей Конгресса США одобрила "адские" санкции против РФ, которые предполагают введение ограничений в отношении российского суверенного долга.

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