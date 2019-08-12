"Укрзалізницю" продадут? Глава компании сделал резонансное заявление

Часть акций государственной компании "Укрзалізниця" могут продать иностранным инвесторам.

Такое заявление сделал председатель УЗ Евгений Кравцов в интервью агентству УНИАН. По его словам, таким образом можно привлечь деньги на развитие компании.

"Мое видение "Укрзалізниці" – ориентация на IPO (первичный выпуск акций компаний на бирже. – Ред.), продажа части акций на открытом рынке. При этом так, чтобы государство сохранило контроль над ключевым активом, но были привлечены частные инвесторы, которые дали бы деньги на развитие компании", – сказал он.

Кравцов намекнул на продажу "Укрзалізниці"

По словам Кравцова, подобный путь, в частности, прошла польская железнодорожная компания PKP Cargo.

"УЗ сможет получить пользу (от IPO. – Ред.) в виде новых технологий, методов управления, подходов, международной поддержки конгломератов", – добавил глава УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзалізниці" по результатам тендера закупил у российского производителя запчасти к скоростемерам на 5,9 млн гривен.

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