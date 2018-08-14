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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

"Укрзалізниця" повышает тарифы: как это ударит по украинцам

4.8тЧитать новость на украинском

“Укрзалізниця” планирует увеличить стоимость грузоперевозок. В зависимости от тарифных уровней, подорожание составит от 10 до 49 %, что сильно ударит по украинскому экспорту и ценам на продукты в стране. Озвученное железнодорожным монополистом решение, всерьез всколыхнуло не только отечественный бизнес, но и Американскую торговую палату.

OBOZREVATELразобрался, что стоит за очередным повышением и каковы последствия для украинцев.

Очередное повышение

13 июля на сайте Министерства инфраструктуры Украины появился проект приказа, который приводит к одному знаменателю всю тарифную политику “Укрзалізниці”(УЗ) в сфере перевозок. Главные нововведения - увеличение нормативного количества суток в порожнем и груженном рейсе (показатель Тдод) и унификация коэффициента порожнего пробега для всех тарифных классов. Проанализировав документ, эксперт ЦТС-Консалтинг Павел Руденко отметил, что это существенно поднимет стоимость перевозок в Украине. В отдельных случаях речь идет о подорожании почти на 50%.

“В итоге, в случае вступления в силу всех выше озвученных решений, стоимость перевозки для разных тарифных классов будет на 10-49% выше, чем была до дерегуляции (на примере, доставки груза на расстояние в 500 км). Наибольший рост произойдет для грузов первого тарифного класса”, - уверен эксперт.

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Резко против иницативы “Укрзалізниці” выступила Американская торговая палата. По мнению бизнес-ассоциации, тарифы должны быть экономически обусловленными и устанавливаться под контролем государственного регулятора - Национальной комиссии по вопросам транспорта (НКРТ).

Поддержали позицию торговой палаты и в Федерации работодателей Украины. По расчетам организации, введение "Тдод" в количестве лишь 1 суток увеличивает стоимость использования вагонов УЗ ориентировочно на 1,2 млрд в год. С 28 июля для расчета платы за перевозку в вагонах "Укрзалізниці" коэффициент "Тдод" применяется как для грузового, так и для пустого рейса, а это увеличило расходы грузоперевозчиков еще примерно на 1,2 млрд грн в год.

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Проблемы с УЗ признает министр инфраструктуры Владимир Омелян. В беседе с OBOZREVATEL он подчеркнул, что компания-монополист работает как типичная африканская страна.

"Без оздоровления компании - это дорога в никуда. На самом деле это подход типичной африканской страны - в плохом смысле. Когда люди готовы платить в 2-3 раза больше, потому что альтернативы у них нет. Этим путем идет УЗ, постоянно повышая тарифы и не модернизируя компанию", - считает Омелян

Грядет скачок цен

По мнению экономиста Ярослава Жалило, вопрос изменения тарифов “Укрзалізниці” является системным и прямо может повлиять на рост цен в стране. Именно поэтому нужно подходить к таким решением аккуратно, с учетом как внутреннего рынка, так и внешних инвестиций.

Телеграф

“Сегодня не существует механизма контроля таких квази-монополий как “Укрзалізниця”, даже если они являются государственными компаниями. Это не зависит от назначения менеджеров, все зависит от процедуры, которая и определяет, где есть грань злоупотребления. Кроме того, вопросы изменения тарифов имеют очень системное влияние. Они влияют на инфляцию - оптовые и розничные цены могу расти. Идет влияние и на внешние рынки, ведь экспортеры пользуются этими услугами, отсюда и приток валюты. Они влияют на инвестиционный климат в стране”, - рассказал OBOZREVATEL Жалило.

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В нынешней ситуации, по мнению экономиста, “Укрзалізниці” нужно создать прозрачный механизм принятия решений.

“Весь комплекс вещей говорит, что нельзя решать проблемы УЗ на коммерческой основе, тут нужен системный подход. Я бы сказал, что должен быть прозрачным механизм привлечения инвестиционных средств. Второе, необходимо иметь государственные программы вложения бюджетного ресурса, а может быть и внешние инвестиции для решения вопроса с безопасностью и качеством перевозок”. - подытожил Жалило.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
"Укрзалізниця"
Персона
Ярослав Жалило
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
тоесть повышение десятикратное комуналки .многократное на общественном транспорте ,украинцу идет токмо пользительно.?
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