"Укртелеком" не вернется в собственность государства: суд принял решение

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда госимущества, оставив без изменений решение об отказе в удовлетворении иска к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома".

Одновременно с этим ведомству отказали во взыскании 81,9 млн долларов пени с "ЕСУ" за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций, сообщает Finbalance.

Исковые требования Фонд обосновал тем, что "ЕСУ" ненадлежащим образом выполняет обязательства, взятые во время приватизации "Укртелекома" в 2011 году. Отмечалось, что компания не внесла инвестиции в определенном размере, не создала и не передала в госсобственность телекоммуникационную сеть спецназначения.

В свою очередь "ЕСУ" констатировал, что внесение инвестиций в размере 450 млн долларов не было фиксированным условием конкурса по приватизации "Укртелекома", и приводилось лишь как план, а не обязательства.

В рамках этого дела суды первой и апелляционной инстанции в октябре-декабре 2017 года удовлетворили иск Фонда госимущества, однако Верховный Суд отменил соответствующее решение в июле 2018 года и передал дело на новое рассмотрение.

При этом хозсуд Киева отказался удовлетворить встречный иск "ЕСУ" о признании прекращенным обязательства по безвозмездной передаче сети спецназначения. Северный апелляционный хозсуд в феврале 2019 года постановлением оставил без изменений решение суда первой инстанции и в этой части.

Напомним, что в 2011 году Фонд госимущества продал 92,79% акций "Укртелекома" за 10,6 млрд гривен. Финансированию соответствующей операции содействал в том числе выпуск облигаций "ЕСУ" на 4,6 млрд гривен, большинство из которых были выкуплены "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком".

Forbes Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Укртелеком" повысил стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи.

Тарифные планы повышены на 8,2-11,2%. Подорожали тарифные планы на услуги фиксированной телефонной связи, в которые входят пакетные услуги – минуты на общение внутри страны, а также с абонентами мобильных операторов.

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