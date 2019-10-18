"Укрпочта" поднимет цены на отправку писем и посылок: озвучены новые тарифы

"Укрпочта" с 1 января 2020 года повысит стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных отправлений.

В то же время тариф для приоритетных отправлений вырастет на 10%. Соответствующее решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, свидетельствует сайт регулятора.

Таким образом, стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции вырастет с 8 до 9 грн (неприоритетные) и с 10 до 11 грн (приоритетные).

Пересылка корреспонденции весом от 1 до 2 кг подорожает с 32 до 36 грн (неприоритетные) и с 40 до 44 грн (приоритетные).

Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 г возрастет с 12 до 13,50 грн (неприоритетные) и с 15 до 16,50 грн (приоритетные); весом с 2 до 3 кг – с 40 до 45 грн (неприоритетные) и с 50 до 55 (приоритетные).

Предельные тарифы на услугу по пересылке рекомендованных отправлений вырастут на 14,2% – с 7 до 8 грн.

"Укрпочта" с 1 января 2020 года повысит стоимость услуг по пересылке письменной корреспонденции и бандеролей

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" с 1 января 2019 года повысила стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг на 14,3% – для неприоритетных и на 11,1% – для приоритетных отправлений.

При этом стоимость линеек тарифов по пересылке отправлений "Стандарт", "Экспресс" и "SmartBox" также выросла.

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