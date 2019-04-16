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МирСпорт

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"Укрнафта" одержала победу в Гааге: в России огрызнулись на решение арбитража

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Россия отказалась признать решение международного арбитража в Гааге, согласно которому ее обязали выплатить украинской компании "Укрнафта" компенсацию за утраченное имущество в аннексированном Крыму в размере $44,4 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ, передает ТАСС. Победу "Укрнафта" одержала во вторник, 16 апреля.

"Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", – заявили в Минюсте.

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Укрнафта

Укрнафта

Слово и дело

Более того, Россия намерена оспаривать данное решение при помощи всех доступных механизмов международной правовой защиты.

"Российская сторона не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску компании "Укрнафта", вынесенное 12 апреля международным арбитражем при Постоянной палате Третейского суда в Гааге", – заверили в ведомстве.

Напомним, ранее Россия аналогичным образом отреагировала на решение Гаагского арбитража в деле о компенсации "Газпромом" НАК "Нафтогаз" потерянных активов в аннексированном Крыму, вынесенное в пользу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости РоссииУкрнафта
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росия и тут обосралась! росия Банкрот!
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Питон Каа
Питон Каа
Ну что же, и снова - держите шаровары шире.
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Древний Укр
Древний Укр
Выиграла? Аха,ха.ха. Этот "выигрыш" из той же оперы",как и присказка-не догоню,так хоть согреюсь.
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