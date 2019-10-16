Украину официально исключили из группы СНГ

Международный валютный фонд (МВФ) включил Украину в список развивающихся стран, при этом упразднив региональную группу "Содружество независимых государств", в которую она ранее входила.

Об этом в Facebook сообщает глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова. По ее словам, по новой классификации Украина включена в группу Emerging and Developing Europe, "Развивающаяся Европа".

"Важнейшее для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ: група CIS/СНГ наконец приостановлена. Украина - в группе Emerging and Developing Europe", – написала она.

Начиная с октября, Россия, Беларусь и Молдова также включены в группу "Развивающаяся Европа". Еще восемь пост-советских стран, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, включены в новую региональную группу "Ближний Восток и Центральная Азия" (MECA).

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 115 млн грн.

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