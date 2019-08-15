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"Украину нужно уважать": в Европе жестко раскритиковали газопровод Путина

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Новый президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток-2".

Российский проект представляет опасность, которая заключается в диверсификации поставок энергоресурсов в Европейский Союз, цитируют Науседу "Sputnik Литва".

Литовский лидер также подчеркнул, что из-за "Северного потока-2" Украина опасается возможной потери транзита российского газа.

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"Госпожа Меркель согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать", – резюмировал Науседа.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Российский проект представляет опасность, которая заключается в диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС

Российский проект представляет опасность, которая заключается в диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Персона
Ангела Меркель
Место
Литва
Теги
Новости России сборная Северной Ирландии по футболу
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Питон Каа
Питон Каа
Мы Украину уважаем - избавляем ее от позорной обязанности сотрудничать с агрессором и транзитировать его газ.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Какие проблемы? Уважим, лярдов 5-10 кубов в год будут через ту трубу проходить.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кроме как шпротных и яблоковых республик у Украины есть союзники?
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