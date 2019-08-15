"Украину нужно уважать": в Европе жестко раскритиковали газопровод Путина

Новый президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток-2".

Российский проект представляет опасность, которая заключается в диверсификации поставок энергоресурсов в Европейский Союз, цитируют Науседу "Sputnik Литва".

Литовский лидер также подчеркнул, что из-за "Северного потока-2" Украина опасается возможной потери транзита российского газа.

"Госпожа Меркель согласилась, что эти украинские интересы нужно уважать", – резюмировал Науседа.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Российский проект представляет опасность, которая заключается в диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.