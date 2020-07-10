Украинцы заплатят налоги за машины: в 'Слуге народа' подготовили решение

В Украине предлагают кардинально изменить перечень машин, за которые владельцам придется платить по 25 тысяч грн в год. Соответствующий законопроект под номером 3704 зарегистрировал ряд народных депутатов от "Слуги народа".

О том, на кого и как повлияют новшество – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как хотят поменять закон

Сейчас платить налоги должны только те, чьи авто стоят от 1,7 млн грн (эквивалент 375 минималок), а возраст транспорта – до пяти лет. Согласно законопроекту №3704, эти требования существенно изменят.

"Слуги народа" предлагают сократить стоимость машин, за которые нужно платить, до 200 минималок (сейчас 944 тыс. грн). Возраст авто увеличат при этом до 8 лет. В результате количество плательщиков резко увеличится.

Отдать придется 25 тыс. грн раз в год. Собранные деньги отчасти могут позволить компенсировать сокращения бюджетных поступлений после отмены акциза при растаможке авто, которое также предусмотрено в упомянутом законопроекте.

Кто будет платить налог:

владельцы машин, возраст которых составляет до 8 лет;

при этом стоимость авто составляет до 200 минималок (в 2020 году это 944 тыс. грн).

Украинцы заплатят налоги за машины Pixabay

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства раз в год публикует перечень марок автомобилей, за которые нужно платить налог. Если не успеть в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продатьо, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Налоговый эксперт Валентина Заец рассказывает OBOZREVATEL: такой налог платится за "элитные авто" и большие (от 300 квадратных метров) квартиры. Кардинальное снижение стоимости машин, за которые нужно платить налог, этот принцип изменит.

"Нужно понимать, почему предлагают именно 200 минимальных зарплат? Почему не 210? Почему не 150? Есть ли методика? Если речь идет об элитных авто, возможно, в таком случае нужно привязываться не к цене, а именно к классу автомобиля и его возрасте?" – уточняет она.

Автоюрист Денис Коваленко рассказывает, что налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае, если по какой-то причине не получили "письмо" с уведомлением об оплате. Но с другой стороны, налоговики имеют право начислить неуплаченную сумму в течение трех лет. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, вполне возможно, что в следующем придется платить в двойном размере.

Новый налог компенсирует отмену акциза

С одной стороны "слуги народа" предлагают полностью отменить акциз на ввезенные автомобили, а с другой – заставят платить налоги тех, у кого уже есть машины.

Так, акциз на авто предлагают отменить с января 2021-го для всех. Даже те украинцы, которые ввезли "еврономера" в 2015-м и все это время с нарушением закона отказывались растамаживать свою покупку, освободятся от акциза.

Такая норма имеет дискриминационные признаки, уверена юрист Ольга Николаенко. Допустим, два украинца ввезли в один день две иномарки. Оба просрочили срок растаможки, но в 2018-м для них приняли льготные условия и предложили растаможить по специальным условиям. Один уплатил акциз, НДС и пошлину, а второй отказался. Теперь же окажется, что последнему не придется платить акциз, так как его отменят.

Если законопроект примут, то уже в следующем году тысячи украинцев, которые раньше не платили за свою авто, вынуждены будут отдать 25 тысяч гривен налога. Взамен в будущем могут подешеветь авто, так как за них не придется платить акциз.