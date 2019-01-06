Украинцы смогут по-другому покупать валюту: что важно знать

Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины. В частности, операторы почтовой связи смогут получать от НБУ лицензии на осуществление валютных операций при условиях:

наличия у них не менее 50 структурных подразделений, расположенных на территории от 50% областей Украины;

получения не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания услуг почтовой связи;

соответствия требованиям финансового состояния, структуры собственности, деловой репутации (в том числе их руководителей и владельцев существенного участия) и профессиональной пригодности руководителей.

Доллары

Кроме того, Нацбанк смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле наличной валютой небанковским финансовым учреждениям (НФУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с февраля 2019 года часть украинцев сможет получать зарплаты в долларах, а некоторые рубли запретят.