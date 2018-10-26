Украинцы смогут объявлять себя банкротами: когда и как будет работать нововведение

В Украине физическим лицам разрешили объявлять себя банкротами в случае, если нет денег на погашение и обслуживание кредитов. Соответствующие нововведения приняты в законе №8060.

Издание "ЭП" собрало ответы на главные вопросы о том, как будет работать новая процедура и кого она коснется. До недавнего момента правил, которые регулировали банкротство физлиц, вовсе не существовало. После вступления документа в силу, воспользоваться таким правом сможет любой украинец с крупными долгами.

Зачем объявлять себя банкротом?

Из-за кризиса и нестабильной ситуации на валютном рынке многие украинцы попали в ситуацию, когда не могут сами выплачивать долги. Новый механизм позволяет должнику попасть под защиту суда, который помогает ему решить вопрос задолженности и вернуться к привычной жизни.

Кто может признать себя банкротом?

Инициировать в суде возбуждение дела о банкротстве физического лица может только сам должник. Если заемщик не хочет, чтобы эта процедура к нему применялась, кредитор этого сделать не сможет.

Также нужно соблюсти ряд условий:

1. просроченных обязательств перед кредитором должен составлять не менее тридцати минимальных зарплат, то есть 111 690 грн при минимальной зарплате 3723 грн.

2. Должник перестал погашать плановые платежи в размере более 50% месячных платежей по каждому из обязательств в течение двух месяцев.

3. Есть постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физлица имущества, которое можно взыскать.

Сколько раз можно признавать себя банкротом?

Процедура предусматривает, что в течение пяти лет после банкротства таким физическим лицам запрещено повторно инициировать банкротство, заниматься предпринимательской деятельностью, брать кредиты, быть поручителями, заниматься адвокатской практикой, работать нотариусами, арбитражными управляющими, частными исполнителями.

За должника могут расплачиваться родственники?

Нет, близкие не отвечают за родственников.

Куда нужно обратиться, чтобы начать процедуру банкротства?

Согласно кодексу, должник вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства в деле о неплатежеспособности.

Кто будет это контролировать?

Управлять решением финансовых проблем должника будет арбитражный управляющий - специалист по несплатоспроможности.

Какие пути решения долгового вопроса?

Урегулировать вопрос можно через реструктуризацию долгов и продажу имущества должника.

Реструктуризация предусматривает использование рассрочки, прощение долгов, изменения сроков выплаты платежей и других инструментов, чтобы вывести должника из кризисной ситуации.

Все требования кредитора, которые возникли по кредиту в валюте, конвертируются в гривне по курсу НБУ на момент открытия дела о неплатежеспособности.

Когда заработает кодекс?

Кодекс вступает в силу через полгода после опубликования.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что, согласно закону о банкротстве физлиц, первые пять лет будут действовать особые условия, которые в первую очередь коснуться валютной ипотеки. Если украинец еще при "старом" курсе 12 грн/$ взял в кредит квартиру, а теперь не можете вернуть долг при курсе 28 грн/$ и доллар постоянно дорожает, ипотеку могут пересчитать в гривнях.