В Украине появится первый платный автобан: стало известно, когда и где

Государственное агентство автомобильных дорог прогнозирует, что первые платные трассы в Украине построят через 3-4 года.

"Нужно понимать, что если дорога платная, то некий инвестор строит эту дорогу. Вы примерно понимаете, что вот есть определенный участок, который заинтересует потенциальных инвесторов. Первое там – технико-экономическое обоснование. Далее – контрактование и структурирование этой сделки", – сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в интервью ТСН.

"Пожалуй, первый проект будет с использованием государственной гарантии. Потому что вкладываться в нашу инфраструктуру, будучи первыми инвесторами, без государственных гарантий мало кто захочет. И потом строительство. Если мы говорим супероптимистично – это 3-4 года. Моя собственная мысль", – добавил Кубраков.

По его словам, исследование Всемирного банка четко выделило несколько участков, которые имеют большой трафик и потенциально привлекательны для инвесторов.

"То есть это расширение трассы к I категории на участке от Ривне до Львова, есть Львов-Краковец, которую вспоминают уже десятилетиями", – сообщил председатель "Укравтодора".

Кроме этого, международная организация оценивала участок Киев-Белая Церковь.

Однако, по его словам, она будет не такой привлекательной с точки зрения трафика, учитывая то, что сейчас завершается капитальная реконструкция и ремонт трассы Киев-Одесса.

Государственное агентство автомобильных дорог прогнозирует, что первые платные трассы в Украине построят через 3-4 года

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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