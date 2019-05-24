Украинцы назвали сумму затрат на продукты

В Украине в среднем одно домохозяйство тратит на питание 3649 гривен в месяц.

Наибольшую статью расходов составляют мясо и мясопродукты – 23,3% или 850 гривен в месяц, сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года.

Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты – 16,5% или 599 гривен в месяц. Следом идут молоко, сыр и яйца – 13,6% или 496 гривен в месяц.

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За овощи одно домохозяйство в среднем платит 6,7% или 245 гривен в месяц.

Госстат опубликовал актуальные данные

Соответствующее исследование затронуло более 8 тысяч домохозяйств. Средний эквивалентный размер семьи, согласно данным Госстата, составляет 2,1 человека.

Одно домохозяйство тратит на питание 3649 гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине скоро стоимость ранних овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"В мае как раз сильнее всего снижаются цены, потому что увеличивается предложение отечественной продукции. Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но в мае почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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