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/Новости экономики

Украинцы на "евробляхах" в ловушке: как пытаются избавиться от машин

2.2тЧитать материал на украинском

Украинцы на "евробляхах" стали массово оставлять свои авто в ближайших к украинской границе населенных пунктах, пытаться договориться с компаниями по утилизацию или перепродать авто. Однако легальный путь только один – в первую очередь заплатить за растаможку.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, по новому закону №8488, если таможенные правила нарушены, размер штрафов будет достигать 170 тыс. грн. Единственный законный выход для "евробляхеров", уверен юрист Александр Плахотник, растаможить автомобиль. Даже если авто стоит 3 тыс. евро, а за его легализацию придется заплатить около 4 тыс. евро, других вариантов выхода из сложившейся ситуации нет.

Украинцы на "евробляхах" в ловушке: как пытаются избавиться от машин

OBOZREVATEL обзвонил несколько крупных компаний, которые занимаются утилизацией авто. Мы предлагали принять у нас 18-летний BMW на еврономерах, на который у нас якобы есть генеральная доверенность. Ни один из сервисов на наше предложение не согласился. "С "бляхой" не помогу. Авто принимаем только от владельцев, мы несем за это ответственность", – рассказывает сотрудник одного из сервисов. Узнать, было ли это авто угнано, попадало ли оно в ДТП, числится ли за владельцем штрафы, крайне сложно. Поэтому компании по утилизации авто просто не рискуют связываться с такими клиентами.

Утилизировать "еврономера" все-таки можно, хоть и полулегально. Если действовать четко по правилам, перед утилизацией владелец должен снять авто с регистрации. "Евробляхи" же чаще всего в Украине просто не регистрировали, а их законные владельцы – юрлица в Польше, Литве и других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также глава налогового комитета, народный депутат от Блока Петра Порошенко Нина Южанина пояснила, что никаких уступок владельцам авто на еврономерах не будет — срок льготной растаможки не увеличится. Таким образом она прокомментировала слова нардепа от “Самопомочі” Татьяны Остриковой о провале процесса растаможки авто.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на OBOZREVATEL.

Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
ЕврономераАвтомобильавтокражи
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Зямов Oся
Зямов Oся
Ух как вдули бляхерам. Это вам не Франция.
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