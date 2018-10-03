В Украине взлетят налоги: кто заплатит больше и кому дадут две пенсии

В Украине в следующем году могут увеличить базу единого соцвзноса (22% зарплаты), кроме того, согласно принятому закону, уже в 2019-м должны ввести "вторую пенсию". Также в результате грядущего повышения минималки до 4,1 тыс. грн пропорционально вырастет и налог на недвижимость.

OBOZREVATEL разобрался, кто и какие налоги заплатит в следующем году и когда можно вернуть деньги.

"Налог" на пенсии

Несколько лет назад размер единого соцвзноса (ЕСВ) в Украине сократили с 37% до 22%. Идея состояло в том, что работодатели не будут тратить больше и при этом смогут повысить зарплаты. Однако, согласно данным Пенсионного фонда (львиная часть ЕСВ идет на пенсии), зарплаты выросли незначительно. То есть работодатели сэкономленные средства оставили у себя в кармане.

На данный момент говорить о снижении ЕСВ не приходится. Однако и увеличивать взнос ни в парламенте, ни в правительстве не планируют. Вполне возможно, что вместо этого расширят базу налогообложения. Во всяком случае, с такими предложениями выступают в Раде и Министерстве социальной политики. Рассмотрим оба предложенных варианта.

Сейчас единый соцвзнос платят с зарплаты максимальным размером в 15 минималок (55,8 тыс. грн). В следующем году эта сумма составит уже 62,5 тыс. Если зарплата составляет, к примеру, 100 тыс. грн, то взнос придется заплатить всего лишь с 37,4 тыс. грн (100 – 62,5 тыс. грн). Максимальную пенсию при этом увеличивать не будут, она, как и сейчас, будет находиться на уровне 10 минимальных пенсий – в следующем году 16 тыс. грн.

Министерство социальной политики насчитало 60 тыс. человек, которые официально получают больше 15 минималок. За год с них дополнительно могут получить по 83 тыс. грн.

"Мы разработали регрессивную шкалу, которая позволит отсчитывать социальные взносы со всей суммы зарплаты. Конечно было бы здорово, если бы отчислялись все 22%, скажем, с 7 миллионов, но это может привести к тому, что начнет сокращаться размер самой зарплаты", - цитирует министра соцполитики Андрея Реву пресс-служба ведомства.

Ряд народных депутатов уже внес конкретное предложение. Согласно законопроекту №8322, соцвзнос будет взыматься со всей суммы заработной платы. При этом 22% - с суммы, которая эквивалентная 25 минимальным зарплатам, 20% - от 25 до 70 минималок, 17% - от 70 до 150 минималок, 15% - от 150 до 200 минималок, 10% - от 200 до 270 минималок, 5% - от 270 минимальных зарплат.

22% - если зарплата до 104,2 тыс. грн

20% - на сумму зарплаты от 104,2 тыс. до 219,9 тыс. грн

17% - на сумму зарплаты от 219,9 тыс. до 625,5 тыс. грн

15% - на сумму зарплаты от 625,5 тыс. до 834 тыс. грн

10% - на сумму зарплаты от 834 тыс. до 1,121 млн 125 тыс. грн

5% - на сумму зарплаты от 1,121 млн 125 тыс. грн

Еще одно предложение, зарегистрированное в Раде, законопроект №6677. Он предполагает, что помимо ЕСВ, украинцы будут ежемесячно платить с зарплаты от 2 до 7% нового "налога" на накопительную пенсию. Собранные средства потратят на накопительную пенсию. В результате украинцы смогут получать сразу две выплаты – из солидарного уровня (действует сейчас) и накопительного (благодаря ежемесячным взносам). Так, если отдавать с зарплаты на накопительные пенсии 7%, то размер "второй" пенсии составит 10,2% от последней зарплаты для мужчин и 7,3% для женщин (они живут на пенсии дольше). При взносе в 10% - 14,6% для мужчин и 10,4% для женщин, при взносе в 15% - 21,7% для мужчин и 15,4% для женщин.

Налог на недвижимость

В 2019 году украинцам, которые владеют относительно большой недвижимостью, придется заплатить больше. Так, платить придется до 55,8 грн за каждый квадрат (до 1,5% минималки). Налог взымается с квартиры площадью от 60 кв. м и на дома площадью от 120 кв.м. Если в собственности есть и дом, и квартира, то налог взымается в случае, если совокупная площадь превышает 180 квадратов. Но и эту "грань" местный совет может сместить. Например, начислять налог только для тех горожан, которые живут в квартирах площадью от 65 квадратных метров.

Предположим, что налоговая ставка не изменилась, и украинцы в конкретном городе и за прошлый и за позапрошлый год заплатят 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадрат, если площадь превышает установленную в Налоговой кодексе норму. Таким образом, в прошлом году за квартиру площадью 100 кв.м нужно было заплатить 826,8 грн (за 40 "лишних" квадратов), в этом году - 1920 грн, а в следующем – 2232 грн. Таким образом, сумма налога за несколько лет выросла более чем в 2 раза.

У физлиц есть целых два месяца с момента, как они получили квитанцию, чтобы заплатить налог на недвижимость, напоминает юрист Дина Дрыжакова. "Согласно Налоговому кодексу, физические лица обязаны заплатить налог в течении 60 дней после получения уведомления. То есть у народа есть почти два месяца. А далее начинаются штрафные санкции. Если задержка до 30 дней - 10% от суммы начисленного налога. А если уже более 30 дней – 20% от суммы начисленного налога", - поясняет Дрыжакова.

Кроме того, в Налоговом кодексе предусмотрена пеня в размере 120% учетной ставки. На данный момент учетная ставка составляет 18%, а пеня – 21,6%.

Платить нужно не только за жилую недвижимость, но и за сараи, недвижимость на рынке и т.д. К примеру, в Одесской области, согласно реестру судебных решений, в местную налоговую обратился одессит, который не согласен с уведомлением фискальной службы, согласно которой он должен заплатить налог за недвижимость на рынке площадью больше 2 тыс. кв.м. Суд иск удовлетворил частично.

Когда можно вернуть налоги

Налоговый кодекс позволяет в отдельных случаях вернуть часть уплаченного НДФЛ. Так, в случае, если в прошлом году украинец платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную) он имеет право написать заявление в Государственную фискальную службу и в течение двух месяцев получить возврат выплаченных налогов.

К примеру, если размер официальной зарплаты за прошлый год составил 156 тыс. грн (13 тыс. в месяц), компенсацию можно получить на расходы общей суммой не более годового дохода. Причем размер компенсации считается по формуле:

Сумма потраченных средств × 18%

Так, если на ипотеку (проценты), обучение или лечение в прошлом году потратили 20 тыс. грн, в этом году можно получить компенсацию в размере 3600 грн. Важно при этом отметить, что для компенсации по ипотеке необходимо предоставить справку из банка, в которой отдельно укажут, какая сумма потрачена именно на оплату процентов. При этом обратиться за компенсацией за 2017 год можно до конца 2018-го. Также важно отметить, что компенсацию могут получить граждане Украины, которые потратили деньги в украинских компаниях. То есть если отправиться на лечение, например, в Израиль, на компенсацию рассчитывать не стоит.