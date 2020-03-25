Украинцы могут платить меньше за отопление: озвучен простой способ

В домах с горизонтальной разводкой системы отопления 100% квартир следует оборудовать индивидуальными (поквартирными) счетчиками тепла и регуляторами на радиаторные батареи, чтобы суммы в платежках снизились.

Об этом сообщил эксперт в сфере энергоэффективности Антон Ковалишин, сказано в материале OBOZREVATEL. Он также уточнил, что если цены на нефть будут снижаться, то со временем это отобразится и на тарифах на газ.

Индивидуальный тепловой пункт на уровне с погодозависимой автоматикой позволит сэкономить от 10 до 40%.

Экономия на отоплении

"А балансировка стояков обеспечит равномерное распределение тепла по всему дому, чтобы во всех квартирах было одинаково комфортно – не жарко и не холодно. Термоизоляция инженерных коммуникаций позволит также сберечь тепло по пути теплоносителя из подвала в квартиры. Если в здании крышная газовая котельная – возможно ее пора модернизировать, установить более современную", – добавил Ковалишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за падения цен на нефть на мировых рынках резко снизился тариф и на газ. В результате семья, которая отапливает дом голубым топливом, может сэкономить около 280 грн в месяц.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram