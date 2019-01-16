Украинцы будут получать субсидии наличными: озвучены конкретные сроки

Кабинет министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года.

"Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон как "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта", – заявил министр социальной политики Андрей Рева в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным.

"Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный – в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", – добавил Рева.

Министр отметил, что два механизма монетизации будут запущены параллельно.

"Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен (в отопительный период. – Ред.). Это 6 миллиардов гривен в месяц будем выдавать наличными", – резюмировал Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

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