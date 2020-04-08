Украинцев предупредили о новом виде мошенничества: пишут СМС от имени банка

Мошенники массово отправляют украинцам сообщения о якобы получении помощи от государства, при этом пытаются узнать данные банковских карт.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.

"К сожалению, даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают SMS-сообщение от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию", – пояснили в НБУ.

Украинцев предупредили, что содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова – получение персональных сведений о гражданах и их платежные карточки.

Мошенники активизировались facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк предупреждает:

не отвечайте на такие сообщения;

не звоните по указанным номерам;

не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;

не разглашайте и не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).

"Помните! Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о ваших счетах", – сказано в сообщении.

В НБУ также пояснили, что в случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат (в том числе единовременного пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс сообщение, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также активизировались мошенники, которые предлагают украинцам арендовать дешевые квартиры, а после оставляют без жилья.

Как известно, в Украине в мае проведут индексацию пенсий, а также установят доплату для отдельных категорий пенсионеров.

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