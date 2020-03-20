В Украине многие предприятия из-за карантина отправляют сотрудников в отпуск за свой счет, на что по законодательству не имеют права.

Ситуацию прояснил замглавы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин, сказано в материале OBOZREVATEL.

Ст. 13 КЗоТа предусматривает два случая:

Предприятие вынуждено делать паузу из-за простоя. Тогда по закону работников должны отправить по домам и выплачивать им 2/3 голого оклада. Это может быть даже меньше минимальной зарплаты.

Работодатель не может обеспечить безопасность и вынужден из-за этого закрыться. В этом случае закон предполагает, что работнику выплатят за каждый месяц такого карантина среднюю зарплату.

Шубин пояснил, что все зависит от конкретных случаев: как коллектив смог договориться с руководством. Некоторые профсоюзы подписывали коллективные договоры так, что документом предусмотрели выплату средней зарплаты при любом виде простоя.

Отпуск на период карантина

"Профсоюзная организация должна оперативно войти в диалог с работодателями. Если заключен коллективный договор, могут быть и более позитивные для сотрудника условия. У нас есть предприятия, которые так и прописывают, что при любом простое за работником сохраняется средняя зарплата", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражениясмертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.

Выплата пенсий в Украине во время карантина будет проходить в обычном режиме. А получатели субсидии не потеряют ее, если допустят небольшую просрочку при оплате коммуналки.

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