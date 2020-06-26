Украинцев могут лишить соцпомощи, а часть услуг станет платной: что известно о новшестве

В Украине в рамках масштабной социальной реформы создадут Национальную сервисную службу, которая будет предоставлять услуги по уходу за больными, инвалидам, старикам и другие.

Как сказано в проекте постановления, обнародованном на сайте Минсоцполитики, часть услуг станет платной. OBOZREVATEL разобрался, кого коснется новшество.

Правила предоставления социальных услуг кардинально изменят. Отныне всех получателей льгот и помощи от государства будут проверять. В частности, если комиссия решит, что помощь потрачена получателями не по предназначению, то ее могут и вовсе отобрать или заставят вернуть в полном объеме.

Проверка соцвыплат Сайт Минсоцполитики

Таким образом новый орган будет контролировать:

законность предоставления государственной помощи, льгот, жилищных субсидий и других выплат, производимых за счет средств государственного бюджета, социальных услуг;

сумму социальных выплат, в частности если помощь больше, чем необходимо получателю или предоставлена с нарушениями;

вопросы по защите прав детей;

социальную адаптацию лиц после тюремного заключения;

проблемы домашнего насилия и торговли людьми;

вопросы, связанные с внутренне перемещенными лицами;

соцзащиту лиц с инвалидностью, чернобыльцев, ветеранов в том числе, и денежные выплаты для этих категорий граждан;

социальную и профессиональную адаптацию бывших военных.

Функции Национальной сервисной службы Сайт Минсоцполитики

В частности, согласно постановлению, будут созданы территориальные центры. В их перечне услуг такие:

уход на дому;

социальная адаптация;

представительство интересов;

экстренное вмешательство,

хосписная помощь.

Такие услуги могут предоставляться людям с инвалидностью, старикам, людям с неизлечимыми болезнями, психически больным, детям и так далее. С территориальным центром нужно будет заключать договор.

Бесплатно такие услуги могут получать только люди с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью. Всем остальным придется платить. Бесплатно можно будет получить только консультацию, представительство интересов и кризисное вмешательство. Для предоставления других услуг за счет бюджета все получатели должны будут пройти проверку. Если совокупный месячный доход семьи меньше двух прожиточных минимумов – 4236 грн, то помощь предоставят бесплатно.

Отметим, что платными будут услуги для тех, чей доход превышает четыре прожиточных минимума – 8472 грн. Также прекращается предоставления бесплатных услуг, даже тем, кто имеет на них право, если человек, к примеру, продаст или завещает квартиру. В отдельных случаях оплатить услуги для людей смогут местные власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.