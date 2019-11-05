"Другого пути нет": регулятор пообещал рост цен на электроэнергию для украинцев

В Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию тарифов на электроэнергию для населения и предпринимателей.

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование", – сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, позиция, что мы платим низкий тариф на электроэнергию, является самообманом.

"Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность – и это цепная реакция", – сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ отметил, что существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса является "раковой опухолью для украинской экономики".

"Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует", – резюмировал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ назвал разные тарифы на электроэнергию для населения и для бизнеса раковой опухолью для экономики

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.

Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.

Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

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