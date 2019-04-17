Украинцам поднимут зарплаты: бизнес улучшил ожидания на 2019 год

Украинский бизнес готовится поднимать зарплаты – большинство компаний (74,1%) считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев возрастут.

Лишь менее 1% компаний не прогнозируют роста зарплат, свидетельствуют итоги опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины в январе-марте 2019 года.

Одновременно с этим бизнес улучшил свои ожидания по темпам экономического роста и созданию новых рабочих мест. 38% компаний ожидают, что объемы производства возрастут, а 12,7% прогнозируют, что снизятся. При этом положительные ожидания наблюдаются среди предприятий всех видов экономической деятельности.

"Предприниматели ожидают улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в том числе за счет роста производства и реализации продукции, в частности на экспорт. В связи с этим компании планируют увеличить инвестиции в основные средства, активнее привлекать кредитные ресурсы и новых работников", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, более 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев и только 8,7% ожидают сокращения объемов реализации продукции.

Наибольшие ожидания по росту продаж – у предприятий строительства, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и связи. Более трети компаний ожидают роста экспорта.

Почти треть компаний прогнозирует улучшение своего финансового состояния и лишь 8% – ухудшение. Наиболее оптимистично настроены компании в сфере строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен. При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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