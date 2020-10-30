Украинцам обязаны оплачивать самоизоляцию: где требовать выплату

Украинцам, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, обязаны платить компенсацию утраченного заработка.

Как разобрался OBOZREVATEL, Фонд социального страхования Украины гарантирует:

компенсацию утраченного заработка на время самоизоляции из-за COVID-19;

оплату на период лечения от коронавирусной болезни;

оказание помощи семьям медработников, умерших из-за инфицирования во время выполнения профессиональных обязанностей.

Что делать, если вас заставляют писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты на время самоизоляции? Первое – это помнить, что работодатель просто не имеет права такого требовать.

Согласно постановлению Кабмина, самоизоляция оплачивается для тех, кто устроен официально.

Для этого следует открыть листок нетрудоспособности со специальной пометкой. В фонде социального страхования пояснили, что такой листок должен выписать врач и от руки написать код 11 – изоляция от COVID-19.

Первые пять дней оплачивает работодатель, с шестого – Фонд социального страхования. Осуществляются выплаты так же, как на больничных.

Медикам компенсируют 100% утраченного заработка. Другим платят 50% от их средней зарплаты. А вот заставлять работника идти в отпуск за свой счет на время самоизоляции – незаконно.

Сохранить всю зарплату, будучи на самоизоляции через COVID-19, возможно, только если заранее договориться с работодателем о работе из дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы по закону после увольнения могут в течение 360 дней получать часть заработной платы. Размер зависит от стажа и уровня оклада.